الصور يناقش مع البعثة الأممية تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان

التقى النائب العام، الصديق الصور، ممثلة المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيسة شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوكي ناجرا، ومسؤول ملف إصلاح قطاع السجون بالبعثة خالد مجالي، ومسؤول الشؤون القضائية بالبعثة حسن رضائي.

وقد تناول اللقاء، مناقشة رؤى الجانبين إزاء برامج تدريب أعضاء النيابة العامة في مجال رصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرق الاجتماع، إلى تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الرامية إلى حماية حقوق الجماعات المستضعفة من المهاجرين والنساء والأطفال، وفق تصميم تدريبي قائم على الاحتياجات يعد لهذا الغرض.

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