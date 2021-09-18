شاب يقتل والدته بطعنات ويحرق أبيه في أم الصفصاف بالبيضاء

قال الناطق الرسمي بأسم مديرية امن البيضاء صلاح الدين القطعاني، أنه في يوم أمس الجمعة، تم ابلاغ غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن البيضاء من قبل الأعضاء المكلفين بمستشفى الثورة بأنه تم وصول امراه تدعى حميده حسين مسعود البالغه من العمر 60 عاما” بها عدة طعنات في البطن وضربه بحجارة بالرأس وفارقة الحياه .

وتابع في إيجاز صحفي، تم إبلاغ أعضاء مركز شرطة البيضاء المدينة ورئيس قسم النجده واعضائها واعضاء قسم البحث الجنائي وتحت اشراف المساعد للشؤون الأمنية وتم تحديد موقع الجريمة والانتقال اليه وهو في البيضاء في حي ام الصفصاف وتم الاستدلال واتضح ان المتهم المدعو ابراهيم صالح حسن قام بقتل والدته وتم العثور على جثة ابيه المدعو صالح حسن مسعود البالغ من العمر 75 عاما” في منزله ايضا” وتم ابلاغ النيابة العامة واتضح انه قام بقتل والده ووالدته علما” بأنه طبيعي لم يتعاطى اي نوع من المخدر .

وكشفت مديرية أمن الجبل الأخضر عن واقعة قتل غريبة، حيث تم إبلاغ غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن البيضاء من من قبل الأعضاء المكلفين بمستشفى الثورة المركزي بالمدينة بوصول جثمان المواطنه ( م.م.ح) البالغة من العمر ( 60 ) عاما بها عدة طعانات بالبطن وأثار لضرب بالحجارة فالرأس

وتابعت المديرية في إيجاز صحفي، تم إبلاغ شرطة المدينة وقسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي بالمديرية وتم تحديد مكان #الجريمه بمنطقه ( ام الصفصاف ) ، وعند الانتقال الى المكان تم العثور على جثة زوج المدعوه ( م.م.ح) والمدعو ( ص.ح.م ) البالغ من العمر ( 75 ) عاما مشتعلا بالنار وبه عدة طعانات .

وتم ضبط المجرم المدعو ( أ.ص.ح.م) البالغ من العمر ( 37 ) عاما من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة واعترف بما أنسب إليه بأنه قام بقتل والده ووالدته مساء اليوم وسيتم إحاله المتهم إلى النيابة العامه فور إنتهاء إجراءات التحقيق .