الأمم المتحدة: خفر السواحل بليبيا اعترض 24 ألف مهاجر هذا العام وتم تسجيل 6 ألاف فقط

أعربت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مشهلي، عن مخاوفها، الجمعة بشأن اختفاء آلاف المهاجرين المتجهين إلى أوروبا بعد اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وبحسب مشهلي، فإن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 24 ألف مهاجر متجهين إلى أوروبا في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام، منهم أكثر من 800 هذا الأسبوع وحده.

وأضافت أنه مع ذلك، تم تسجيل 6000 فقط في مراكز الاحتجاز الرسمية في الدولة، لافتة إلى أن مصير وموقع آلاف المهاجرين الآخرين ما زال مجهولا.

وقالت: “نخشى أن ينتهي الأمر بالعديد منهم في أيدي عصابات إجرامية ومتاجرين بالبشر، بينما يتم ابتزاز آخرين لإطلاق سراحهم”.

وتتلقى الحكومة الملايين من أموال المساعدات الأوروبية لإبطاء تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.

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