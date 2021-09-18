البحث الجنائي يكشف ملابسات قضية شخص قتل نفسه بعد محاولته مواقعة طفل

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي عن واقعة إقدام شخص على قتل نفسه بمسدسه ليؤدى بحياته قتيلا بعد محاولة مواقعة طفل يبلغ قرابة 15 عاما.

الإدارة، وفي إيجاز صحفي لها، قالت: “بداية القضية التي كان لقسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي دورا كبيرا في حلها عندما قدم شخص (القتيل) لجزيرة الفعاكات ببنغازي بحجة بحثة عن عامل لتنظيف مزرعته فوقع ناظره علي احد العمال وهو طفل لم يتجاوز (15) من عمره وبعد الاتفاق نقل ذلك الشخص الطفل في سيارته لكنه لم ينقله إلي مزرعته المزعومة بل إلي احد الأماكن المهجورة بضواحي المدينة ليقوم بتجريده من ملابسه بنية مواقعته”.

وتابع: “وبعد دقائق تمكن الطفل من الهرب والنجاة بجلده عاريا تاركا خلفه هاتفه وما ان وصل الطفل بطريقة او بأخرى لمنزل عائلته في منطقة النجيلة روي لهم ما حدث، بعدها قرر شقيق الطفل ووالده نصب كمين لمن حاول مواقعة ابنهم وذلك باتصال الطفل بهاتفه الذي أصبح بين يدي الضحية (القتيل) وأخبره انه مستعد للقيام معه بذلك الفعل الفاحش بالتراضي وهو ما صدقه الاخير”.

واستطرد: “تم الاتفاق على الزمان و المكان و حضر بالفعل الشخص لاصطحاب الطفل قبل ان يتفاجآ بان شقيق الطفل و والده يلاحقونه بسيارة وهو ما دعاه للهرب منهم إلى ان انقلبت سيارته وهو بداخلها و معه الطفل في ذات الوقت ترجل الملاحقون (شقيق الطفل و والده) من سيارتهم واخرجوا ابنهم و كذلك الشخص و انهالوا عليه طعنا بسكاكين بينما قام الطفل بضربه بحجر كبير علي راسه قبل ان يتجمهر الناس الذين لم يتمكنوا من اسعافه كون والد الطفل منعهم من ذلك مستخدما سلاح خرطوش”.

وانهت الإدارة تفاصيل الواقعة في الإيجاز بقولها، بعد أن “يآس الشخص من الهروب او النجاة وتحت ضغط الموقف أقدم على قتل نفسه برصاصه من مسدسه لينهي بذلك حياته”.

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