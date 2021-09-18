مفوضية الانتخابات تعلن اغلاق منظومة التسجيل بالخارج.. ومؤشر الإقفال يسجل 10729 ناخباً

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بحلول الساعة 11:59 من مساء يوم أمس الجمعة (بتوقيت ليبيا)، مشيرة إلى أن قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال سجلت 10729 ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم 7296و 3433 من النساء،

وأشارت المفوضية، في بيان، إلى أن «المنظومة تتوقف عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك. وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين 2040 ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية وبلغ 1290 ناخباً، ثم تركيا وبلغ 905 ناخباً.

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ويوم الثلاثاء، أكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «من الناحية الفنية» لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح أطلعه على تلك الاستعدادات الفعالة للاستحقاق المقبل، وذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عقب لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بمقر وزارة الدفاع.

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