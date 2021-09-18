بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 18 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي بينما تبقى معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء صافية.

• الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافيه .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي, ومابين (34- 36) مْ على باقي المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (35- 39) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (34- 36) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:09).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).