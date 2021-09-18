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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 18 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي بينما تبقى معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس:السماء صافية.
• الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافيه .
• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة .
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي, ومابين (34- 36) مْ على باقي المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (35- 39) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية.
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (34- 36) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:09).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية يومين الجوية للأر السبت لمرکز طقس اليوم الحرارة السماء صافية 42 27 26 المدينة السماء صافية صافية السماء 40 26 زواره صبراته السماء صافية طرابلس العزيزية الخمس السماء صافية السماء السما 26 سرت نالوت السماء صافية صافية السماء السماء السماء السحب السماء السماء بنغازي السماء درنة طبرق الجغبوب السحب السماء السماء صافية غدامس السماء السماء 35 القطرون 25 3/2 السماء صافية 34 23 الكفر 02 11/3102م إعداد:م/عبدالحکیم السائح الإصدار‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة الأيام القادمة اليوم السبت 2021-09-18 الأحوال بداية F-270-001 أيام نشر جوية درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي بينما تبقى معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى ملخص :عام ارتفاع الشمال الشرقي على المناطق :السماء .صافية :الرياح جنوبية جنوبيا غربية معتدلة السرعة الحرار القصوى أمساعد صافبه شمالية الحرارة القصوى تتراوح بين (33 على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ومابين -34) 36 مابين -35) الطقس .صافية. جنوبية شرقية معتدلة درجات الكفر السرير -تازربو: السماء صافية. :الرياح: شمالية شرقية الحرارة القصو مابين -34) (63م مدينة لهذا اليوم الساعة 19:09) لساعة .(06:53) غروب الشمس شروق إعداد Ù: عبدالحكيم السائح‏'‏

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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