مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: ملتزمون بإجراء الانتخابات الليبية 24 ديسمبر

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن ستبقى ملتزمة بالعمل من خلال مجلس الأمن الدولي، بهدف إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وإنها تبذل حاليا جهودا هائلة من أجل إصدار قرار من المجلس في هذا الشأن، وفق تعبيرها.

وأشارت غرينفيلد، وخلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إلى تعهد بلادها بالعمل مع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، مضيفة أنهم حصلوا على تمديد ولاية البعثة لأممية في ليبيا لمدة أسبوعين، وسوف يستمرون في العمل من أجل ضمان إجراء الانتخابات في ليبيا.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد الأربعاء الماضي بالإجماع، تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل المساعي الروسية والصينية لإدخال تعديلات على تفويضها.

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