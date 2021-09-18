الدبيبه يووجه هؤلاء المسؤولين بالبقاء في مصر.. والسبب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عددا من المسؤولين بضرورة التواجد بالساحة المصرية للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الجالية الليبية بمصر والعمل على حلها وإعداد تقرير تفصيلي بالخصوص.

جاء ذلك في خطاب في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى كل من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكيل وزارة التعليم العالي، مدير إدارة المتابعة بالديوان، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، مدير إدارة العلاجية بوزارة الصحة، ومندوب عن كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية بمصر والعمل على حلها.