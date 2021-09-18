رئيس المجلس الأعلى للقضاء للدبيبة: قرار منحة الزواج سوف ينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا طلب الطلاق

وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي خطاب إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

الحافي، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “نشير إل قراركم رقم (305) لسنة 2021 بتخصيص مليار دينار لمصلحة صندوق دعم الزواج والإجراءات اللاحقة لتفعيله”.

وتابع: “وفي الوقت الذي نقدر ونقيم تقييما عاليا اهتمام حكومتكم الموقرة بالشباب ودعم الزواج لما له من فوائد وأثار على عدة أصعدة، غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة إقبالا منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج ليس من اجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده أو حتى التي أردتم الوصول اليها، وقد يكون الغرض والنية المبيته لهؤلاء هو إبرام هذه العقود للحصول على منحة العشرون ألفا المقررة لكل طرف وهو ما سيؤدي الى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج لغرض الحصول على المنحة قبل فوات الأوان وسوف ينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا طلب الطلاق”.

وأضاف: “لذلك فإننا نقترح عليكم إعداد مشروع قانون يتضمن المعطيات والأغراض التي كانت وراء إصداركم القرار المذكور بحيث يكون للشباب الذين يبرمون عقود زواج حق ثابت متى ابرموا عقد الزواج وان تخصص موازنة سنوية للصندوق لتغطية بند التشجيع على الزواج وهو ما سيعود بأثاره الإيجابية المتوخاة من هذه المنحة التشجيعية”.

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