الدبيبه يبحث مشاكل الطلاب الليبيين الدارسين في مصر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من أفراد الجالية الليبية المقيمة في القاهرة.

وتناول اللقاء بحسب منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” عددا من المشاكل التي تواجه الطلبة الدارسين في الساحة المصرية ودور الحكومة في معالجتها وتذليل الصعاب التي تواجههم خاصة في موضوعات المنح الدراسية ورسوم الدراسة وإجراءات الإقامة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، حيث وجه رئيس الحكومة بمراجعة طلباتهم، وضم من تتوفر فيهم الاشتراطات العلمية واحتياج الدولة الليبية لتخصصاتهم.

واستمع رئيس الحكومة على هامش اللقاء لعدد من المواطنين الذين يتلقون العلاج وما يعترضهم من مشاكل وصعوبات، موجها الاطراف المعنية بضرورة حلها وعدم التأخير فيها.

هذا وقد كلف رئيس الحكومة فريقا من المسؤولين من قطاعات وإدارة مختلفة عقب الاجتماع للتواجد والتواصل مع الجالية وتحديد مشاكلهم ومتابعة الحلول لها.

وحضر الاجتماع كلا من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.