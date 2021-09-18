الصور يبحث مع سفيرة فرنسا سبل التعاون مع نظيره الفرنسي

العنوان-طرابلس

بحث النائب العام، الصديق الصور، مع سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفر ابير دوهلين، وضع برنامج لتدريب أعضاء النيابة العامة عن طريق المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء.

وبحسب بيان مكتب النائب العام بحث الطرفان في اللقاء الذي عقد الأربعاء، طلبات المساعدة القانونية المتعلقة ببعض المسائل الجنائية وسبل التعاون في هذا الشأن بين النائب العام الليبي ونظيره الفرنسي.

كما بحث المجتمعون سبل تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة وزيادة نسبة المعرفة لديهم في مجالات التحقيق ذات الأولوية، بما في ذلك وضع برنامج مشاركة أعضاء النيابة العامة بالدورات التدريبية التي يتم تصميمها وإعدادها من قبل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء مطلع كل عام.