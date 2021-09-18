مفوضية الانتخابات: انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج، وقفل المنظومة المعدّة لذلك يوم أمس الجمعة.

وأظهرت بيانات المفوضية، وفق بيانها الصادر اليوم السبت، تسجيل 10.729 ناخبًا مقيمًا بالخارج من بينهم 7.296 من الرجال و3.433 من النساء.

وأشارت إلى تصدر ناخبي المملكة المتحدة قائمة المسجلين بنحو 2.040 ناخبًا، تليها جمهورية مصر العربية بعدد 1.290 ناخباً، ثم تركيا بـ 905 ناخبين.

البيان، الذي نشر على الحساب الرسمي للمفوضية على “فيس بوك”؛ أوضح أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج؛ بلغ 2.865.624 ناخبًا من بينهم 1.628.305 من الرجال، و 1.237.319 من النساء.

يُشار أن المفوضية تعتزم إطلاق المرحلة القادمة، وهي مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها؛ تمهيدًا لاستيفاء متطلبات انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة .

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