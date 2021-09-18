المفوضية العليا تتعهد بتحمل مسؤولياتها لضمان نزاهة الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

تعهدت المفوضية العليا للانتخابات بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان لها انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021م، بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها سجلت عند مؤشر الإقفال عدد (10,729) ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم (7,296)و(3,433) من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في بريطانيا حيث بلغ عدد المسجلين (2,040) ناخب، يليها مصر وبلغ (1,290) ناخباً، ثم الولايات المتحدة الامريكية (997) ناخباً وبهذا يصبح العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج (2,865,624) ناخب من بينهم (1,628,305) من الرجال، و (1,237,319) من النساء.

وأكدت المفوضية أنها تستعد لانطلاقة المرحلة القادمة، وهي مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها، حالما يتم الإعلان عن ذلك قريباً.

ودعت المفوضية جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، والمواطنين عامة إلى المساهمة في إنجاح هذه المرحلة من خلال الإسهام في حملات التوعية والتحفيز لاستلام بطاقاتهم لكي يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع.