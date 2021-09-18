عقب لقائه الجالية الليبية.. الدبيبة يوجه إلى حلحلة الصعوبات التي تواجه الليبيين المقيمين في مصر

العنوان-القاهرة

وجه رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، عددا من المسؤولين بضرورة التواجد بالساحة المصرية للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الجالية الليبية بمصر والعمل على حلها وإعداد تقرير تفصيلي بالخصوص.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووكيل وزارة التعليم العالي، ومدير إدارة المتابعة بالديوان، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدير إدارة العلاجية بوزارة الصحة، ومندوب عن كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية.

وأشار الخطاب إلى أن ذلك جاء عقب لقاء رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة مع أبناء الجالية الليبية المتواجدة في جمهورية مصر العربية والتي استمع خلاله إلى المشاكل والصعوبات التي تواجههم.