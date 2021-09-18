وزارة الصناعة والمعادن تطالب مستثمري المحاجر دفع ما عليهم لصالح الدولة

ليبيا – اختتم وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي جولته الميدانية اليوم الجمعة بالمنطقة الشرقية بزيارة مدينة البيضاء.

الوكيل زار بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والتعدين خمسة محاجر بمنطقة جردس الجراري، التي تبعد سبعين كيلومترًا جنوب الجبل الأخضر، ومحجرين آخرين بمنطقة تنملو التي تبعد خمسة وثمانين كيلومترًا جنوب الجبل الأخضر.

وعقد الوكيل اجتماعًا مع المستثمرين بهذة المحاجر، أكد فيه ضرورة تأسيس أجسام قانونية بشكل صحيح من قبل المستثمرين ودفع ما عليهم من إيجارات واتاوات لصالح الدولة الليبية.

كما شدد الوكيل على ضرورة التزام المستثمرين بالمساحات التي تمنح لهم وتوفير الاشتراطات البيئية اللازمة وحصولهم على التراخيص و العقود وأن تكون سارية المفعول، وذلك وفق ما تنص عليه مواد القانون رقم 2 لسنة 1971 وبقية اللوائح التنفيذية المقرة والمعنية بالمحاجر و المناجم.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية