تعاون “ليبي مصري” في مجاليْ تدريب العناصر الطبية والعلاج

أكد وزير الصحة علي الزناتي، خلال زيارته لأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالقاهرة، على هامش مشاركته في الدورة 11 للجنة العليا “الليبية المصرية” المشتركة، أنه تم الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات الجراحات المختلفة والتمريض والعناية الفائقة، عن طريق إدارة الموارد البشرية بالوزارة في الأكاديمية للرفع من خبراتهم.

وأشار “الزناتي”، خلال زيارته لقسم الضمور العضلي والعصبي بمعهد مستشفى ناصر، إلى أنه تم إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض للعلاج بمصر .

ونوّه، في جولته بعدد من المصانع المتخصصة بصناعة اللقاحات والتطعيمات، إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التصنيع وشراء اللقاح المضاد لفيرو

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