المفوضية تعلن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج

أعلنت المفوضية انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021م، بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا، وبهذا تتوقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.

وسجلت قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال عدد (10,729) ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم (7,296)و(3,433) من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين (2,040) ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية وبلغ (1,290) ناخباً، ثم تركيا وبلغ (905) ناخباً.

وبهذا يصبح العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج (2,865,624) ناخباً من بينهم (1,628,305) من الرجال، و (1,237,319) من النساء.

وهنأت المفوضية جميع الليبيين بالداخل والخارج الذين أدرجوا أسمائهم بسجل الناخبين، تعبيراً عن تطلعاتهم نحو بناء دولة ديمقراطية قوامها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتتعهد بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

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