مفوضية الانتخابات تعلن بدء تسليم البطاقات للناخبين عبر المراكز المقيدين بها

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها تستعد حاليا لانطلاقة المرحلة القادمة، وهي مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها.

ودعت المفوضية جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، والمواطنين عامة إلى المساهمة في إنجاح المرحلة القادمة من خلال الإسهام في حملات التوعية والتحفيز لاستلام بطاقاتهم لكي يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع.

كما أعلنت المفوضية انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021م، بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا، وبهذا تتوقف المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.

وسجلت قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال عدد (10,729) ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم (7,296)و(3,433) من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين (2,040) ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية وبلغ (1,290) ناخباً، ثم تركيا وبلغ (905) ناخباً.

وبهذا يصبح العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج (2,865,624) ناخباً من بينهم (1,628,305) من الرجال، و (1,237,319) من النساء.

وهنأت المفوضية جميع الليبيين بالداخل والخارج الذين أدرجوا أسمائهم بسجل الناخبين، تعبيراً عن تطلعاتهم نحو بناء دولة ديمقراطية قوامها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتتعهد بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.