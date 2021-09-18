هذا ما قاله وزير الاقتصاد بشأن الأموال المجمدة في الخارج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج سعي الحكومة لرفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.

وقال الحويج في مقابلة مع “موقع سكاي نيوز عربية” إن الأموال المجمدة في الخارج “هي أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار، ومجمدة في أوروبا، ونعمل على رفع التجميد عنها، لأنه لا يجوز أن تستفيد منها الدول الأخرى كودائع لديها” مضيفا “اعتقد جزئيا أنه بدأت محاولات الإفراج، والدول العربية تعاونت معنا في ذلك“.

وتحدث الحويج عن البطالة في ليبيا قائلا إنها ليست حقيقية “بدليل أننا نحتاج إلى عمالة أجنبية هذه الفترة، ولكن نتيجة الظروف الأمنية أصبح كافة المواطنين موظفين لدى الدولة؛ ولذا ننوع الاقتصاد بالمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وتجارة العبور والاقتصاد الرقمي، فيستطيع القطاع الخاص توفير فرص العمل، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة“.

ورد الوزير على شكاوى قلة المشاريع في جنوب البلاد، بقوله: “نتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي في تنمية الجنوب بزراعة القمح والنخيل والزيتون، وإنشاء مصانع “الطوب” الرملي، إضافة لتوفير تمويل للقطاع الخاص“.