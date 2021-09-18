مخاطبا اللافي.. امغيب: العاصمة الإدارية في مصر بُنيت في حكم العسكر

العنوان-طبرق

علق عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الجمعة، على منشور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، بإداء صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم في المدينة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وقال امغيب في بيان له عبر فيسبوك، “هل يعلم وليد اللافي المدير والمشرف على أكثر من قناة فتنة وتحريض وخطاب كراهية، ازهقت بسببها الكثير من الأرواح أن العاصمة الإدارية في مصر بنيت في عهد الرئيس السيسي وحكم العسكر.

يأتي ذلك عقب نشر اللافي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تأدية صلاة الجمعة، وعلق قائلا، “جمعة مباركة للجميع، أداء صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم في المدينة الإدارية الجديدة في القاهرة”.