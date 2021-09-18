طقس ليبيا: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واعتدالها في أخرى

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت.

ومن المتوقّع أن ترتفع درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال والجنوب الغربي بينما تبقى معتدلةً على الجبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي، وفيما يلي تفاصيل التوقّعات بحسب المناطق:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس:السماء صافيةٌ.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ ، وتسجّل ارتفاعًا من يوم الغد على غالبية المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي, وما بين (34- 36) مْ على بقية المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 39) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 36) مْ.

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