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مخاطبا اللافي .. امغيب: العاصمة الإدارية في مصر بُنيت في حكم العسكر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علق عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الجمعة، على منشور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وليد اللافي، بإداء صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم في المدينة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وقال امغيب في بيان له عبر فيسبوك، “هل يعلم وليد اللافي المدير والمشرف على أكثر من قناة فتنة وتحريض وخطاب كراهية، ازهقت بسببها الكثير من الأرواح أن العاصمة الإدارية في مصر بنيت في عهد الرئيس السيسي وحكم العسكر.

يأتي ذلك عقب نشر اللافي صورة له عبر فيسبوك أثناء تأدية صلاة الجمعة، وعلق قائلا، “جمعة مباركة للجميع، أداء صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم في المدينة الإدارية الجديدة في القاهرة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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