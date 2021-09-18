وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا قريبا لبحث التعاون العسكري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إنه سيزور ليبيا قريباً لمناقشة تعزيز التعاون العسكري الثنائي، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وقال غويريني في كلمته خلال مهرجان تم عقده في مدينة ترييستي: “اليوم نحن محاور مهم لليبيا، ضمن عملية ذات طبيعة سياسية، والتي آمل أن تنفذها ليبيا حتى النهاية”.

وأضاف الوزير الإيطالي: “أعتقد أنه يجب علينا تعزيز جهود المجتمع الدولي لتثبيت العملية السياسية الليبية”، مؤكداً على ضرورة إجراء حوار مع تركيا أيضا.