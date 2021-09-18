“الدبيبة” يُشكّل فريقًا حكوميًا لحلّ مشاكل الجالية الليبية بمصر

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة بعض وزرائه، عددًا من أفراد الجالية الليبية المقيمين بمصر.

واضطلع “الدبيبة”، وفق بيانٍ حكوميٍ، على المشاكل والعوائق التي تعترض الطلبة الليبيين الدارسين بمصر على حسابهم الخاص، موجهًا بضمّ من تتوفر فيهم الاشتراطات العلمية واحتياج الدولة الليبية لتخصصاتهم لقائمة المبتعثين.

واستمع للمصاعب التي يعاني منها الليبيون الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية، مشددًا بضرورة حلها وعدم التأخير في معالجتها وفق بيان الحكومة.

في السياق ذاته؛ كلّف رئيس الحكومة فريقًا من المسؤولين، من قطاعات وإدارات مختلفة، عقب الاجتماع؛ للتواجد والتواصل مع الجالية وتحديد مشاكلها ومتابعة الحلول.

يُشار أن رئيس الحكومة يقوم بزيارةٍ رسميةٍ إلى مصر، على هامش مشاركة وفد حكومي رفيع في أعمال اللجنة العليا “الليبية المصرية”، المنعقدة بالقاهرة وسط زخمٍ لافتٍ في العلاقة بين البلديْن الجاريْن.

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