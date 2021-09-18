الغويل: مذكرات التفاهم مع مصر خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل أن التعاون الليبي المصري الذي نشهده حاليا في مختلف المجالات وتوج بالتوقيع على عدة مذكرات للتفاهم المشترك يصب في المصلحة المتبادلة للشعبين الشقيقين، واصفا هذا التعاون بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال «الغويل»، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية “إن هذا التعاون المشترك أملته الإدارة السياسية الحقيقية لحكومة الوحدة الوطنية والإدارة السياسية للقيادة في مصر والتي توجت بالتوقيع على 13 مذكرة تفاهم مشتركة، بالإضافة إلى 6 عقود تنفيدية بين الجانبين في مختلف المجالات من بينها الطرق، والبناء والكهرباء، والزراعة، والصحة، والخدمة المدنية، ونقل الخبرة، وتفعيل رأس المال .

وأضاف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في تصريحه أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد “محمد لحويج” ووزيرة التعاون الدولي “رانيا المشاط” بالحكومة المصرية عكفت خلال اجتماعاتها على دراسة كافة مذكرات التفاهم المشترك التي تتطلبها المرحلة الحالية للبلدين بالاضافة لدراسة كافة مذكرات التفاهم المشتركة التي وقعت في السابق بين البلدين والتي مرت بمرحلة من الجمود نتيجة الظروف غير الاستثنائية والتي لا تتناسب وواقع وثقافة وعلاقة الشعبين الليبي والمصري وارتباطهم التاريخي .