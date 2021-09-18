أمن بنغازي: ضبط شخص هارب من السجن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص هارب من السجن وكان في حالة سكر وقام بالتعدي على المواطنين.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم التحريات العامة نجح في إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق ومطلوب لعدة مراكز في المدينة بعدما تلقى معلومات حول شخص مطلوب لدى المحامي العام وكذلك لدى جهاز الشرطة القضائية كونه هارب من السجن (مؤسسة الاصلاح والتاهيل) كما صدر في حقه أمر ضبط وإحضار لدى مركز شرطة قاريونس وعليه عدة محاضر.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية الأمن من تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب حيث كان بالقرية السياحية وفي حالة سكر ظاهر وقائم بالتعدي على المواطنين المتواجدين داخل القرية السياحية وتم إعداد كمين محكم له وضبطه والانتقال به إلى القسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة إلى جهات الاختصاص