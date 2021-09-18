مخاطبا الدبيبة.. الأعلى للقضاء: منحة الزواج سيترتب عليها تكدس قضايا الطلاق

العنوان-طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مليار دينار لمصلحة صندوق دعم الزواج والإجراءات اللاحقة لتفعيله؛ سيترتب عليها تكدس قضايا الطلاق.

وأرجع خطاب الحافي الموجه إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أسباب ذلك إلى أن الشباب أقبل على إبرام عقود الزواج ليس من أجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده أو حتى التي أردتم الوصول اليها، وقد يكون الغرض هو إبرام العقود للحصول على منحة العشرون ألفا المقررة لكل طرف وهو ما سيؤدي الى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج لغرض الحصول على المنحة قبل فوات الأوان.

واقترح الحافي على الحكومة إعداد مشروع قانون يتضمن المعطيات والأغراض التي كانت وراء إصداركم القرار بحيث يكون للشباب الذين يبرمون عقود زواج حق ثابت متى أبرموا عقد الزواج وأن تخصص موازنة سنوية للصندوق لتغطية بند التشجيع على الزواج وهو ما سيعود بأثاره الإيجابية المتوخاة من هذه المنحة التشجيعية.

وقدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء عاليا اهتمام الحكومة بالشباب ودعم الزواج لما له من فوائد وأثار على عدة أصعدة.