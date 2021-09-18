صنع الله يبحث مع همة إمكانية تنفيذ برامج التنمية المكانية بمنطقة العوينات

ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخميس بعضو مجلس النواب صالح همة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط العديد من النقاط، وفي مقدمتها، إمكانية تنفيذ المؤسسة لبرامج التنمية المكانية بمنطقة العوينات، وتدريب الشباب بها.

وفي هذا الصدد ،أكد صنع الله على أن المؤسسة هي مؤسسة جميع الليبيين، وأنها لن تدخر أي جهد لأجل دعم منطقة العوينات، موصيًا بضرورة التواصل مع إدارة التنمية المستدامة فيما يخص الجوانب التي تمت مناقشتها.

ومن جانبه تقدم النائب همة بالشكر الجزيل والثناء على الجهود التي قامت وما زالت تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لدعم المناطق المجاورة لعملياتها، مشيدًا بإدارة مصطفى صنع الله الحكيمة في قيادة القطاع والحفاظ على استقراره واستمرارية تدفق النفط، الذي يمثل المصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية.

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