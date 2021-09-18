حريق بمخزن للبتروكيماويات في معسكر اللواء الثالث في طرابلس

اندلع حريقٌ بأحد مخازن المواد البتروكيماوية بمعسكر اللواء الثالث مشاة، بمنطقة عين زارة، في طرابلس الجمعة ، وسط استمرار محاولات عناصر الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية؛ السيطرة عليه.

وأفادت الصفحة الرسمية لهيئة السلامة الوطنية بطرابلس، أن هذه هي المرة الثانية التي تشتعل فيها النيران بالمخزن، بعد تمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، أول مرة.

وأضافت الهيئة أن عودة النيران كانت بسبب عدم توفير جراف، رغم طلبه من جهات عدة، محذرةً من أن استمرار اندلاع النيران يهدد بقية المخازن المجاورة لمكان الحريق.

وتعرض ثمانية من أفراد الإطفاء لإصابات مختلفة، منها حروق على مستوى الأيدي والأرجل، واختناق نتيجة استنشاق البعض منهم أبخرة المواد البتروكيماوية، أثناء مكافحة الحريق.

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