«مصطفى رحاب»: الليبيون سئموا من الصراعات وماضون إلى التصويت أياً كان الفائز

قال مصطفى رحاب، الخبير السياسي والباحث في المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، ومقره طرابلس، إنه واثق بأنَّ الانتخابات ستجري في الموعد الذي حددته لجنة الحوار السياسي.

برر رحاب، تفاؤله، في تصريحات صحفية، بثلاثة عناصر: أولاً كون هذا التاريخ تمَّ تحديده من قبل الأمم المتحدة وتمَّ تأكيده بالإجماع في مؤتمر برلين 2؛ ثانياً لأنَّ الأمم المتحدة هددت بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأشخاص والجماعات أو الدول التي تحاول إفشال العملية الانتخابية؛ وأخيراً هو يُدرك أنَّ الليبيين سئموا من الصراعات وهم مصممون على المُضي في التصويت أياً كان الفائز.