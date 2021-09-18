وزارة الداخلية تبحث إحياء يوم الشرطة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

بحثت وزارة الداخلية إحياء ذكرى يوم الشرطة الليبية وذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر برئاسة مدير الإدارة المكلف وبحضور رؤساء المكاتب والأقسام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بحث الاستعدادت لأحياء ذكرى يوم الشرطة الليبية الذي يصادف الثامن من شهر أكتوبر من كل عام، والتعاون والتنسيق مع كافة مكونات الوزارة لانجاح هذا الحدث.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الاستعداد لعقد الملتقي الثاني لممارسي العلاقات العامة الذي سيعقد عقب الاحتفال بذكرى يوم الشرطة الليبية خلال شهر أكتوبر القادم.