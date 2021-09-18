الولايات المتحدة تجدّد دعمها لانتخابات 24 ديسمبر

أبدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، استعداد واشنطن للعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ من أجل ضمان إجراء الانتخابات الليبية، في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته غرينفيلد بنيويورك، أكدت فيه أن بلادها تعمل على حثّ مجلس الأمن على إصدار قرار لدعم وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، لا سيما بعد تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، بشكل مؤقت، حتى نهاية الشهر الجاري، في ظلّ المساعي الروسية والصينية لإدخال تعديلات على تفويضها.

وكان مجلس الأمن قد صوّت الأربعاء على تجديد عمل البعثة الأممية لليبيا شهرًا واحدًا حتى 30 سبتمبر، وسط اتهامات أمريكية لروسيا بتعمد عرقلة التمديد للبعثة عام آخر، وهو اتهام رفضته الأخيرة، معبّرةً عن سعيها للبحث عن حلول مقبولة بشأن المسائل العالقة المرتبطة بمواصلة عمل البعثة بعد أن نقلت مصادر ديبلوماسية عزم موسكو استخدام حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على تمديد عمل البعثة مدة عام آخر.

وأبدى مراقبون تخوفهم من تأثير بريطاني محتمل على الولايات المتحدة لثنيها عن دعم خيار انتخابات 24 ديسمبر، حيث نقل الكاتب والمحلل السياسي محمد الجارح لـ”218″ أنباء عن جهود بريطانية تبدل في الخفاء لإقناع الولايات المتحدة بطرح خيارات بديلة لانتخابات 24 ديسمبر في موقف يخالف الإجماع الغربي.

يُشار أن الولايات المتحدة قد كثفت جهود الدبلوماسية عبر مبعوثها الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، لدعم إجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها، حيث أجرى الأخير زيارات لعددٍ من دول الجوار الليبي بالإضافة للدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية، وسط تأكيدات رسمية على ثبات الموقف الأمريكي الداعم لخارطة الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية