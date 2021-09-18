اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تبحث تأمين الإمداد المائي لجميع المدن

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن اللجنة الإدارية للجهاز عقدت يوم الثلاثاء الماضي اجتماعها الخامس للعام 2021 بمقر الجهاز الفرعي بمدينة طرابلس.

وحسب الجهاز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى «مناقشة العديد من النقاط التي تهتم بتأمين الإمداد المائي لجميع المدن والمناطق وإيجاد الحلول المناسبة للعديد من المشاكل والعراقيل».

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حضر الاجتماع عدد من المدراء العموم وبعض مدراء الإدارات بالمقر الرئيسي بمدينة بنغازي عبر الدائرة المغلقة.

واستهدفت ستة اعتداءات منظومة النهر الصناعي، مصدر الشعب الليبي الرئيسي للمياه، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما تسبَّب في قطع المياه عن عدد من المدن الليبية بمسارات منظومة الحساونةـ سهل الجفارة؛ حيث استهدفت تلك الاعتداءات، ومحاولات أخرى، مرافق البنية التحتية، للنهر التي يصل إجمالي ما استُثمر فيها لنحو 35 مليار دولار.

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