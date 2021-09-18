الزناتي: تم الاتفاق على شراء لقاح كورونا المُصنع في مصر

العنوان-القاهرة

أعلن وزير الصحة، علي الزناتي، أنه تم الاتفاق مع مصر على شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُصنع في جمهورية مصر العربية، مشيرا أنه أثبت فعاليته وسلامته.

وجاء ذلك على هامش زيارة أجراها الزناتي إلى عدد من المرافق الصحية التعليمية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان وزارة الصحة عبر صفحتها بـ فيسبوك، حيث شملت الزيارات؛ زيارة إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تُعنى بالتدريب المهني الطبي الشامل.

وتم الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات عدة منها الجراحات المختلفة، التمريض والعناية الفائقة وغيرها من المجالات؛ عن طريق إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وقالت الوزارة أنه تم أيضًا؛ زيارة إلى مستشفى معهد ناصر والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وذلك من أجل وضع اتفاقيات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وكذلك من أجل إبرام عقود لعلاج الليبيين به.

وأكد الزناتي في زيارته لقسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بالمعهد، على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج بجمهورية مصر العربية.