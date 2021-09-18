الصحة التونسية: سنستحدث مركز تلقيح ميداني بالمعابر الحدودية البرية مع ليبيا

ليبيا – أكّد مدير عام الصحة التونسي فيصل بن صالح أن الوزارة ستقوم بإحداث مركز تلقيح ميداني بالمعابر الحدودية البرية مع ليبيا، تتولى فيه الفرق الصحية تطعيم المسافرين التونسيين المغادرين باتجاه التراب الليبي.

بن صالح وفي تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء” الجمعة، ذكر أن تونس ستحدث مركزًا للتلاقيح بمقر قنصليتها بليبيا يكون خاصا لتلقيح المسافرين باتجاه تونس، حتى يتمكنوا من دخول التراب التونسي دون أن يكونوا ملزمين بالمكوث في فضاءات الحجر الصحي الإجباري.

وأفاد أن الوزارة تعتزم الترفيع في عدد الفضاءات الخاصة بالحجر الاجباري بولاية مدنين، وستزيد من قائمة النزل المعنية بتأمين إقامة الخاضعين للإيواء بالحجر الصحي الإجباري في هذه الجهة التي تضم معبر رأس الجدير الذي يؤمن حركة العبور البري الرئيسية مع ليبيا.

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