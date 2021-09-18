“الصور” يناقش التعاون الجنائي مع سفيري تونس وفرنسا بليبيا

بحث النائب العام الصديق الصور، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بطرابلس؛ أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حملة الجنسية التونسية والإجراءات التي اتخذت حيالهم من قبل النيابة العامة في ليبيا.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية بما فيها تعزيز جهود التصدي للجريمة المنظمة وبحث طلبات تسليم المجرمين عبر آلية عمل ترتكز على مذكرة تفاهم تجمع النيابتين العامتين في ليبيا وتونس .

يُشار إلى أن السلطات الليبية سلّمت تونس، مطلع مارس الماضي، عددًا من أبناء وزوجات تونسيين قاتلوا في صفوف تنظيم “داعش” بليبيا، وذلك بعد مفاوضات مضنية بين الجانبين حول إجراءات التسليم فيما ظل آخرون في السجون الليبية.

في سياق آخر، بحث الصور مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهلين، بطرابلس طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الخاصة ببعض المسائل الجنائية وتعزيز التعاون بشأنها.

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة، بما في ذلك مشاركة أعضاء النيابة في ليبيا بالدورات التدريبية، التي يتم إعدادها من قبل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء مطلع كل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية