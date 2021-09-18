وزير الاقتصاد: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مصر وصلت إلى 51 في مختلف المجالات

قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إنه بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة، وتحديث أخرى قديمة، تعود مياه التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا إلى مجاريها بعد توقفها 12 عاما؛ وهو ما يفتح الباب لتسريع مشاريع إعادة الإعمار بليبيا، خاصة إذا جرت الانتخابات في موعدها.

وأضاف «الحويج»، في مقابلة مع موقع «سكاي نيوز عربية»، أن “تردي الأوضاع أوقف التعاون في عدة ملفات، لذلك نعيد تفعيل الاتفاقيات لتبادل المنافع”، مشيرا إلى أن عدد الاتفاقيات مع مصر وصلت إلى 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في الصناعة والزراعة والعمالة والتجارة والخدمات وغيرها.

وفي القاهرة، تم التوقيع على أحدث هذه الاتفاقات، وهي 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، الخميس، خلال زيارة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، واجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وتابع أن “مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة بأساليب حديثة، وهي نموذج ناجح يجب أن يحتذى به، خاصة أن هذه النهضة تمت في فترة قصيرة، برؤية متطورة في إدارة الوقت والمشروعات، والشركات المصرية لديها خبرة عريضة في البناء والعمالة المدربة؛ ولذا توجهنا إليها”.