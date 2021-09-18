شاكر : قطاع الكهرباء جاهز بكافة الإمكانيات لمساعدة الليبيين على إعادة بناء شبكتهم الكهربائية وتأهيلها

ليبيا – أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر العمل فورًا لتنفيذ كل ما يخص قطاع الكهرباء من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وليبيا.

شاكر وفي تصريحات نقلتها صحيفة ” الجمهورية ” المصرية الخميس أوضح أن قطاع الكهرباء جاهز بكافة الامكانيات لمساعدة الاشقاء في ليبيا على إعادة بناء شبكتهم الكهربائية وإعادة تأهيلها بعد تأثرها بالأحداث التي شهدتها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا استعداد الشركات المصرية للعودة لاستكمال أعمالها السابقة فورا في حالة تحسن الأحوال الأمنية وفي التوقيتات التي يحددها الجانب الليبي.

كما أشار الى الجهود المصرية لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمشاكل الكهرباء في ليبيا عن طريق عدد من الحلول يأتي في مقدمتها تركيب وحدات توليد سريعة للعمل في وقت قصير في الأماكن التي تعاني من نقص في قدرات الكهرباء وأن هذة الوحدات يمكن نقلها من الشبكة القومية المصرية في وقت قياسي وتركيبها وتشغيلها بما يضمن تلبية متطلبات الشعب الليببي الشقيق من الكهرباء.

وأضاف الوزير الى التبادل القائم في الكهرباء بين البلدين حيث تزود مصر ليبيا بكميات من الكهرباء وفقا لأقصى ما تتحملة خطوط الربط الحالية وأن هناك دراسات ومباحثات لرفع قدرات خطوط الربط بما يسمح بتصدير كميات كبيرة من الكهرباء المتاحة في الشبكة المصرية لخدمة أغراض التنمية في ليبيا وأن ذلك يمكن تحقيقة في وقت قصير نظرا لتوافر خطوط الربط ومساراتها وكافة مكونات الشبكة.

هذا ويصل الى القاهرة اليوم الجمعة وفد قطاع الكهرباء الليبي لبحث تعميق التعاون بين شركات البلدين و لاستكمال ما تم الاتفاق علية خلال الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية للقاهرة ومباحثاتة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين بحضور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري.

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