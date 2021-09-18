ديوان المحاسبة: شكشك يتابع أوضاع الطلبة الليبيين وحالات العلاج بمصر

قال ديوان المحاسبة، إن رئيسه خالد شكشك، تابع أوضاع الطلبة الدارسين وحالات العلاج بجمهورية مصر العربية بمعية بعض الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وإنه سيكثف كافة الجهود الممكنة لحلحلة جل المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلبة الموفدين لغرض الدراسة، وتيسير كل السبل من أجل ضمان التحصيل العلمي وتحقيق الغاية من الايفاد للدراسة، إضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة للطلبة الدارسين على حساب أنفسهم لإحداث الأثر الإيجابي.

أضاف البيان، اليوم، أنه سيتابع من خلال التواصل المباشر مع كافة الجهات وحثها لتحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير الممكنة والعاجلة لمعالجة كل العراقيل لاستكمال حالات العلاج والعمل لاستئناف الحالات الجديدة، كما أكد رئيس الديوان على ضرورة تشديد الرقابة على الحوالات ومراجعة كافة الديون المترتبة على العلاج والدليل تلك العراقيل التي تواجه عمل الملحقية الصحية التي وقفت حائلاً دون استكمال حالات العلاج المتوقفة واستقبال الحالات المرضية الحديدة، وفق بيانه.

واختتم البيان: “يؤكد الديوان على عزمه في المضي قدماً نحو تحقيق الأثر الإيجابي وتحقيق فارق ملموس في حياة المواطن صاحب المصلحة الرئيسية” على حد تعبيره.