وزير النفط: نرحب بالشركات العالمية التي تتبنى تقنيات حديثة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

أكد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون أن كل الشركات العالمية التي تتبنى في نهجها التقنيات الحديثة، والتي بإمكانها تقديم إضافات جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، هي شركات مرحب بها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة جمع وزير النفط والغاز مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A. والتي تعد احدى الشركات المصرية الكبرى المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز، وكذلك إمدادات الغاز المنزلي.

وقدم رئيس وأعضاء مجلس الشركة، للوزير شرحا مفصلا عن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة، مؤكدين رغبة الشركة في المساهمة تنفيذ بعض مشاريع إمدادات خطوط الغاز في ليبيا وفق أحدث التقنيات.

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