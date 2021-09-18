السلطات السودانية تضبط شحنة أسلحةٍ مهربةٍ من ليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية إحباط محاولة تهريب شحنةٍ من الأسلحة والمتفجرات وتوقيف أربعة أشخاص، بينهم أجانب من عصابة تعمل في تجارة السلاح مع ليبيا.

وأوضحت القوة أن العملية تمت في موقعٍ يبعد ثلاثة كيلومترات عن منطقة سيف البارلي، الواقعة على المثلث الحدودي السوداني مع ليبيا ومصر، وجاءت بعد ورود معلومات؛ اشتبكت على إثرها القوة مع المهربين، الذين اعتقلت أربعة منهم، وتمكنت من مصادرة سيارتيْن على متنهما 36 بندقية كلاشنكوف، وصندوقيْ قنابل يدوية، بالإضافة إلى مدفع دوشكا، وقاذف آر بي جي 7، وكمية كبيرة من الذخائر، بمختلف أنواعها، وفق بيان القوة على حسابها في “فيس بوك”.

يُشار أن السلطات السودانية، ومنذ إنشاء قوة “متحرك درع الصحراء” التابعة لقوات التدخل السريع المتمركزة في قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية؛ تمكنت منذ ضبط العديد من الحالات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وتجارة السلاح والعربات غير المقننة، والتهريب وأشكال الجرائم العابرة للحدود كافة، و التي تشهد تناميًا لافتًا، في ظل تمركز جماعات مسلحة وشبكات إجرامية على طول المنطقة الحدودية، بحسب بيان القوة.

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