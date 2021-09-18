رئيس حزب الحركة الوطنية: ندعم القوات المسلحة وندعو إلى حوار مجتمعي

قال الدكتور مصطفى الزائدي الذي تم اختياره رئيسا لحزب الحركة الوطنية، إن مؤتمر الحزب الأول وضع الترتيبات للانخراط في العمل السياسي من خلال برنامج عمل مؤسسي منظم.

وأضاف «الزائدي»، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن انطلاقة الحزب تتطلب جهدا مضاعفا، لأن ليبيا تمر بمرحلة هي الأكثر حساسية في تاريخها.

وأكد ضرورة دعم القوات المسلحة التي تقوم بالدفاع عن استقلال الوطن والدفاع على وحدته، داعيا إلى حوار مجتمعي جدي من أجل إعادة بناء الدولة على أسس ثابتة وسليمة.

وأضاف “الزائدي” أن انطلاقة الحزب تتطلب جهدا مضاعفا، لأن ليبيا تمر بمرحلة هي الأكثر حساسية في تاريخها.

وأكد رئيس الحزب ضرورة دعم القوات المسلحة التي تقوم بالدفاع عن استقلال الوطن والدفاع على وحدته، داعيا إلى حوار مجتمعي جدي من أجل إعادة بناء الدولة على أسس ثابتة وسليمة.

ونوه بأن الدولة الليبية تحتاج إلى جهود مخلصة أبنائها بعيدا عن سياسات الإقصاء والمغالبة وفرض الآراء بالقوة وحزب الحركة الوطنية جاهز للتفاعل الايجابي بكل المبادرات الوطنية لإنقاذ الوطن من براثن الفوضى، والعبث الأجنبي ويؤسس ليبيا الجديدة دولة المؤسسات القوية والمواطنة والحريات.