السودان: ضبط شحنة أسلحة ومتفجرات قادمة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2021

أعلنت السودان ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات قادمة من ليبيا وإيقاف أربعة عناصر من عصابة تعمل في تجارة السلاح بينهم أجانب.

وأكدت قوة الدعم السريع السودانية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الدعم السريع “متحرك درع الصحراء” المنتشر على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا تمكنت من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا بجانب توقيف(4) أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب.

وقال قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية المقدم ركن علي احمد محمود عووجه في تصريحات صحفية إنه فور صول معلومات عن نشاط العصابات المتفلته في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي تحركت دوريات الدعم السريع لتمشيط المنطقة، واشتبكت الدوريات مع العصابات المتفلته على بعد ثلاث كيلومترات.

وبين عووجه أن عملية المطاردة أسفرت عن تمكن قوات الدعم السريع عن استلام سيارتين ماركة (GMC) على متنها عدد (36) بندقية كلاشنكوف وعدد (2) صندوق قنابل يدوية(قرنيت) بالإضافة لمدفع (دوشكا، وقاذف آربجي 7) وعدد كبير من الذخائر بمختلف انواعها، مضيفا أن قواته القت القبض على (4) افراد من عصابات تجارة السلاح بينهم (2) من الجنسية الليبية تم التحري معهم وتسليمهم للجهات المختصة لكتملة الإجراءات القانونية.