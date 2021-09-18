الغويل: أرض ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل والاستثمار

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، إن ما تحتاجه ليبيا الآن هو التوافق في الداخل، مؤكدا أن العلاقات المصرية الليبية الاقتصادية في أفضل صورة لها الآن.

وأضاف الغويل خلال مداخلة تلفزيونية أمس، أن ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل فيها وتنفيذ مشروعات استثمارية، مشيرا إلى أن قيمة العقود والاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وليبيا بلغت 19 مليار دولار، وأكد على ضرورة تسهيل نقل الأيدي العاملة من مصر إلى ليبيا لنقل الخبرة المتميزة المصرية في مجال البناء والتنمية بهدف تحقيق التكامل التجاري بين البلدين.

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