مجلس الأعمال التركي الليبي يعلن عودة الرحلات البحرية بين مصراتة وأزمير

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، عودة الرحلات البحرية بين مدينتي مصراتة وأزمير التركية، وانطلاقها نهاية الشهر الجاري بعد توقف دام نحو 40 عاما.

قرنفيل أوضح وفقاً لوكالة “الأناضول” أن المرحلة الأولى لهذه الرحلات ستكون بواسطة سفينتين، وأنهم يخططون لزيادة عدد السفن والمدن التي ستنطلق منها في المستقبل.

وأشار إلى أن سعة إحدى السفينتين 1200 شخص، والأخرى إلى 700 شخص، وتضم كل منهما 400 سرير وتتسع السفينتان لنقل 500 سيارة، وتستغرق الرحلة بين مصراتة وإزمير يومين.

كما بين رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي أن المشروع نفذ بالشراكة بين مجموعة كارانفيل التركية وشركة كافيلاي للسياحة من مصراتة، إضافة إلى شركة الحديد والصلب الليبية.

ولفت قرنفيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا، شهد زيادة وصلت إلى نحو مليار وثلاثمئة ألف دولار، حتى نهاية يوليو الماضي, متوقعا أن يرتفع إلى ملياري دولار بحلول نهاية العام.

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