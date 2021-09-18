«دردور» من تركيا: كل فرد في «جيش حفتر» لا يساوي قيمة مرتبه من الخزانة الليبية

قال فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، إن ما سماها “المليشيات المملوكة لحفتر” في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة خفتر، “لا يساوي الفرد منه قيمة مرتبه الذي يشكل عبء على خزانة ليبيا” على حد تعبيره.

وكتب “دردور” على حسابه بـ”فيسبوك”: “‏اسطبل إعلام ‎الكرامة يرددون (أي شخص يقف ضد الجيش ليس وطنياً)! ولماذا ‎الجيش فقط! وحتى ‎الشرطة ‎ورياض الأطفال وكل المؤسسات! من يقف ضدها ليس وطني” وفق تعبيره.

وواصل قائلاً: “لكن السؤال أي جيش؟ ‎فالمليشيات القبلية المملوكة لحفتر ‎ومرتزقته الذين جلبهم للعدوان على العاصمة، والآن يتحارب معهم في الجنوب الليبي، هؤلاء ليس جيشا!! فالجيوش تتشكل في العواصم وقياداتها كذلك، وغيرها ممن تشكلت في الأقفار بين القبائل، فهي عبارة عن قطعان تمرد وليس جيشا، ولا يساوي الفرد منها قيمة مرتبه الذي يشكل عبء على الخزانة الليبية” على حد قوله.