المفوضية تعلن انتهاء عملية تسجيل الناخبين في الخارج بتسجيل أكثر من 10 آلاف ناخب

ليبيا – اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج وذلك بانتهاء يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وبحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت ليبيا، وبهذا توقفت المنظومة عن استقبال طلبات المواطنين للتسجيل، أو الاستفسار على الموقع المخصص لذلك.

المفوضية أشارت في بيان لها أنه قد سجلت قراءة المنظومة عند مؤشر الإقفال عدد (10,729) ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم (7,296)و(3,433) من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين (2,040) ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية وبلغ (1,290) ناخباً، ثم الولايات المتحدة الامريكية (997) ناخباً.

ولفتت إلى أن العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج (2,865,624) ناخباً من بينهم (1,628,305) من الرجال، و (1,237,319) من النساء.

كما هنأت المفوضية جميع الليبيين بالداخل والخارج الذين أدرجوا أسمائهم بسجل الناخبين، تعبيراً عن تطلعاتهم نحو بناء دولة ديمقراطية قوامها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتتعهد بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأضافت المفوضية “ونخن نختتم هذه المرحلة، نستعد لانطلاقة المرحلة القادمة، وهي مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين، عبر مراكز الانتخاب التي سجلوا بها، حالما يتم الإعلان عن ذلك قريباً. وتدعو جميع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، والمواطنين عامة إلى المساهمة في إنجاح هذه المرحلة من خلال الإسهام في حملات التوعية والتحفيز لاستلام بطاقاتهم لكي يتمكنوا من المشاركة في عملية الاقتراع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية