“تخوّف قضائي” من تسارع الشباب نحو الزواج لأجل “المنحة”

انتقد المجلس الأعلى للقضاء القرار الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن تخصيص مبالغ مالية لدعم الزواج.

وأبدى المجلس، في رسالةٍ موجهةٍ للحكومة، حصلت “218” على نسخةٍ منها؛ تخوفه من أن يؤدي تسارع الشباب نحو عقد القران، من أجل الحصول على المنحة المالية المقررة؛ إلى تكدس قضايا الطلاق في المحاكم.

واقترح المجلس إعداد مشروع قانون يضمن تخصيص موازنة سنوية لصندوق دعم الزواج؛ لضمان عدم التسرّع في اتخاذ الشباب قرار الزواج.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد رصدت مبلغ مليار دينار لصالح برنامج لدعم زواج 50 ألف شاب وشابة، بواقع 20 ألفًا لكل شريك، شريطة عقد القران والحصول على قيد عائلي.

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