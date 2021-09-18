شاكر: قطاع الكهرباء جاهز لإعادة بناء الشبكة الكهربائية في ليبيا

أكد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، العمل فورا لتنفيذ كل ما يخص قطاع الكهرباء من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع ليبيا، مبينا أن قطاع الكهرباء جاهز بكافة الإمكانات للمساعدة على إعادة بناء الشبكة الليبية وإعادة تأهيلها.

وأشار شاكر في تصريحات صحفية، إلى الجهود المصرية لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمشاكل الكهرباء في ليبيا عن طريق تركيب وحدات توليد سريعة للعمل في وقت قصير في الأماكن التي تعاني من نقص في قدرات الكهرباء، لافتا إلى أن هناك مباحثات لرفع قدرات خطوط الربط بما يسمح بتصدير كميات كبيرة من الكهرباء لخدمة أغراض التنمية في ليبيا.

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