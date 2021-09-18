وزير العمل والتأهيل: ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم

قال وزير العمل والتأهيل على العابد، إن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.

وأضاف العابد، في تصريحات لجريدة الأهرام المصرية، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية، وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات، تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وأكد العابد أن تلك العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر، موضحا أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، موضوع الربط الإلكتروني، الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.

وبخصوص منصة “وافد” التي تعمل عليها وزارة العمل، قال العابد إن هذا الربط الالكتروني سيساعد في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملا نظاميا لدى شركة، أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم، وأي عامل غير مسجل على هذه المنصة لا يعد وجوده شرعيا على الأراضي الليبية، وبالتالي لا تتحمل الحكومة مسؤوليته.

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